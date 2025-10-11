Tragedia a Castelcucco: imprenditore muore schiacciato dalla pressa per l'uva

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Castelcucco, in provincia di Treviso, dove un uomo di 45 anni, Matteo Collesel, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una pressa per l’uva all’interno dell’azienda di famiglia.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri all’interno dell’azienda vitivinicola e agrituristica condotta dall’uomo. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale dello Spisal, Collesel avrebbe interpretato un momentaneo blackout elettrico come lo spegnimento del macchinario, avvicinandosi per un controllo. In quel momento la pressa avrebbe ripreso a funzionare, travolgendolo.

Leggi anche Giornalista di 'Fuori dal coro' aggredita a Treviso durante un servizio sulle baby gang

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per il quarantacinquenne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le misure di sicurezza adottate all’interno dell’azienda.