Errani e Paolini volano in finale Atp Pechino: sfideranno Kato e Stollar

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale del doppio femminile al prestigioso torneo WTA di Pechino. Le due azzurre hanno dominato la semifinale superando con autorevolezza la coppia composta da Su-Wei Hsieh (Taiwan) e Jelena Ostapenko (Lettonia) con il punteggio di 6-4, 6-0.

Errani e Paolini hanno mostrato grande intesa e solidità, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute e chiudendo il match con una prestazione impeccabile. Il duo italiano, campione in carica del torneo, si conferma tra le coppie più competitive del circuito.

Leggi anche Sinner-Tien: finale Atp Pechino, orario, precedenti e diretta tv

In finale, le azzurre affronteranno la coppia formata dalla giapponese Miyu Kato e dall’ungherese Fanny Stollar, pronte a contendere loro il titolo. La sfida promette spettacolo e si preannuncia come un confronto di alto livello tra due team in grande forma.