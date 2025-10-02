OneIsAll - Offerte Prime di Amazon

In occasione delle giornate di promozione del 7 e l’8 ottobre su Amazon, OneIsAll semplifica la toelettatura degli animali con strumenti professionali pensati per rendere la routine domestica veloce e piacevole.

Con l’arrivo dell’autunno e il cambio di stagione, la cura degli amici a quattro zampe diventa ancora più importante. La muta porta con sé una maggiore perdita di pelo e dedicare momenti regolari alla toelettatura aiuta a mantenere il manto sano, ridurre i nodi e migliorare l’igiene della casa. In occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, il 7 e 8 ottobre, Oneisall propone una selezione di prodotti professionali e intelligenti per trasformare la routine di pulizia in un momento facile per l’animale e il suo padrone.

Per chi desidera una soluzione completa Cozy C1 combina tre funzioni in un unico dispositivo multifunzione. Il motore potente ma silenzioso consente di lavorare in tranquillità, mentre il sistema di aspirazione raccoglie i peli direttamente in un contenitore facile da svuotare. Grazie ai numerosi accessori inclusi è possibile adattare il trattamento a ogni tipo di manto, evitando disordine e stress per l’animale. Durante la Festa delle Offerte Prime, Cozy C1 è disponibile su Amazon con uno sconto del 18% a 89,99 € rispetto il prezzo iniziale di 109,99 €.

Per chi cerca un’alternativa leggera e senza fili per animali di piccola e media taglia Comfy C1 è la soluzione ideale. Silenzioso e maneggevole, aspira delicatamente mentre taglia grazie a testine e accessori studiati per peli e zampe, riducendo al minimo lo stress dell’animale. Con sei pettini intercambiabili è possibile regolare lunghezza del manto, mentre ha una durata sufficiente per trattare fino a due animali senza ricarica. Inoltre, la spazzola dedicata permette di rimuovere facilmente i peli da divani, tappeti e tessuti, mantenendo gli ambienti puliti e ordinati. In occasione delle giornate di promo Comfy C1 è acquistabile su Amazon ad un prezzo speciale di 66,49 € con il 27% di sconto sul prezzo iniziale di 89,99 €.

Per chi cerca un prodotto compatto, la FC10 è una tosatrice ergonomica pensata per garantire risultati precisi e professionali. Le lame in ceramica ad alta precisione e il motore potente assicurano performance ottimali, mentre il design senza fili e il funzionamento silenzioso la rendono ideale per sessioni di toelettatura frequenti. Gli otto pettini inclusi permettono di regolare facilmente la lunghezza del pelo in base alle necessità dell’animale. FC10 è in offerta su Amazon il 7 e l’8 ottobre con uno sconto del 10% a 44,99 € rispetto al prezzo iniziale di 49,99 €.