Berrettini fuori al Masters 1000 di Shanghai: l'azzurro sconfitto da Mannarino in due set

Matteo Berrettini esce subito di scena al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista romano è stato eliminato al primo turno dal francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking ATP, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) dopo un’ora e 53 minuti di gioco.

L’azzurro non è riuscito a ritrovare continuità dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli Us Open e a rallentare la sua rincorsa verso la migliore condizione. Nel match contro Mannarino, Berrettini ha faticato soprattutto nei momenti decisivi, lasciando spazio all’esperienza e alla solidità del mancino francese.

Il 28enne romano arrivava a Shanghai reduce dall’Atp 500 di Tokyo, dove aveva superato all’esordio lo spagnolo Jaume Munar prima di arrendersi al secondo turno al norvegese Casper Ruud. Il torneo giapponese è stato poi vinto da Carlos Alcaraz.

Il percorso di Berrettini in questa fase della stagione resta segnato da alti e bassi, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e ritmo in vista dei prossimi appuntamenti sul circuito.