Aereo militare precipitato a Sabaudia: morti due piloti dell'Aeronautica

Tragedia nel Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, in provincia di Latina, dove un aereo biposto T-260B del 70° Stormo è precipitato al suolo durante una missione di addestramento. I due militari a bordo sono stati trovati senza vita.

Secondo quanto riferito dall’Aeronautica Militare, l’incidente è avvenuto nella mattinata, mentre il velivolo era impegnato in un volo addestrativo. Le cause della caduta restano al momento sconosciute. Sul posto, l’aereo è stato rinvenuto in fiamme e sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso.

In una nota ufficiale, l’Aeronautica ha confermato che le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per ricostruire le fasi del volo e chiarire cosa abbia provocato lo schianto.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio ufficiale: “Esprimo profondo dolore per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo va alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”.