Domani, mercoledì 13 agosto, Udine diventa il centro del calcio europeo con la Supercoppa europea. In campo il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League, e il Tottenham, campione dell’Europa League, pronti a sfidarsi per il primo trofeo della stagione.

Il palcoscenico dell’attesa sfida sarà il Bluenergy Stadium, impianto che ospita le partite dell’Udinese e che ha subito un’importante ristrutturazione conclusa nel 2016 su progetto dell’architetto fiorentino Marco Casamonti. Fondatore dello studio Archea, Casamonti è una figura di spicco dell’architettura internazionale, autore di opere realizzate in diverse parti del mondo.

Leggi anche Milan trionfa in Supercoppa: rimonta incredibile e vittoria sull'Inter per 3-2

Tra i suoi lavori più celebri figurano un innovativo progetto in Vietnam, il Ponte del Bacio, la Cantina Antinori nel Chianti Classico a San Casciano Val di Pesa – premiata come migliore cantina del mondo – il Yanqing Grape Expo vicino a Pechino, il recupero dell’Ex Magazzino Vini di Trieste per Eataly e il grattacielo dell’East China Electronic Power Design Institute nel cuore di Shanghai.

Casamonti è considerato tra i progettisti di stadi più apprezzati a livello mondiale. Oltre al Bluenergy Stadium di Udine, ha firmato lo stadio nazionale di Tirana e il Viola Park, il moderno centro sportivo della Fiorentina. Sono suoi anche i progetti di ristrutturazione dello stadio Flaminio di Roma, al centro dell’interesse della Lazio, e del nuovo impianto del Pisa, recentemente promosso in Serie A.