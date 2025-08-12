NHL 26: Realtà aumentata con NHL EDGE e ICE-Q 2.0

EA SPORTS NHL 26: L'autenticità si sposta sul ghiaccio virtuale con NHL EDGE

EA SPORTS NHL 26 segna una nuova era per il gaming sportivo con una partnership rivoluzionaria. Electronic Arts Inc. ha annunciato oggi che il nuovo titolo integrerà i dati ufficiali NHL EDGE direttamente nel gioco. Questa collaborazione porta ai giocatori le stesse analisi avanzate utilizzate dalle squadre della National Hockey League, alimentando il sistema di gameplay ICE-Q 2.0 per un'esperienza di hockey virtuale senza precedenti.

Dati reali sul ghiaccio: un nuovo livello di realismo

Per la prima volta nel franchise, i dati reali di Puck e Player Tracking, raccolti da telecamere e sensori a infrarossi in tutte le 32 arene NHL, vengono integrati nel cuore di NHL 26. Il sistema NHL EDGE monitora milioni di dati, dall'accelerazione e la velocità di pattinaggio fino alla potenza dei tiri e ai tipi di parata. Tutti questi elementi ora influenzano il comportamento sul ghiaccio, garantendo che l'azione di gioco rifletta l'intensità e l'unicità dei migliori talenti della NHL.

ICE-Q 2.0: gioca come un vero campione

Grazie a ICE-Q 2.0, alimentato da NHL EDGE, i giocatori noteranno una significativa differenziazione tra le superstar della lega. I dati reali della NHL influenzano direttamente attributi e tendenze personali come la velocità di pattinaggio, la potenza del tiro e persino le reazioni dei portieri. Questa integrazione permette a ogni giocatore di vivere il proprio sogno NHL: muoversi, pensare e giocare proprio come i propri atleti preferiti.

"Il nostro compito è tradurre l’energia della NHL dal ghiaccio allo schermo e renderla il più realistica possibile," ha dichiarato Cam Weber, Presidente di EA SPORTS. Brian Jennings, Chief Branding Officer della NHL, aggiunge: "Si tratta di dare vita all’anima del nostro sport per una nuova generazione. Mettendo analisi di livello professionale nelle mani di ogni appassionato, rafforziamo il legame tra la vera NHL e Chel."

Sviluppato da EA Vancouver ed EA Bucharest, EA SPORTS NHL 26 sarà disponibile dal 12 settembre 2025 su PlayStation®5 e Xbox Series X|S.