HoYoverse domina la Gamescom 2025: Rivelato Zenless Zone Zero

Lusso, velocità e azione: HoYoverse punta i riflettori su Zenless Zone Zero alla Gamescom 2025

La Gamescom 2025 si preannuncia come uno degli eventi più caldi dell’anno e HoYoverse è pronta a lasciare il segno. Il publisher porterà il suo attesissimo action RPG urban fantasy Zenless Zone Zero (ZZZ) alla fiera di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto, con una sorpresa che promette di far parlare a lungo.

Oltre alla possibilità per fan e giornalisti di provare il gioco in anteprima, il palco sarà dominato da una collaborazione esclusiva con un marchio di alto profilo, ancora avvolto nel mistero. L’annuncio ufficiale arriverà proprio durante la kermesse, trasformando l’universo stilistico di ZZZ in un’esperienza unica e indimenticabile.

Un palcoscenico globale per un titolo adrenalinico

Considerata la più grande fiera mondiale dedicata al gaming e all’intrattenimento digitale, la Gamescom è il contesto perfetto per svelare le atmosfere vibranti di New Eridu, la metropoli post-apocalittica che fa da sfondo a Zenless Zone Zero. I visitatori potranno immergersi tra scenari ricchi di dettagli, combattimenti frenetici e un’estetica che mescola urban style e fantasy moderno.

Una collaborazione "fast & luxury"

L’elemento che più intriga è però la misteriosa partnership con un brand che incarna lo spirito veloce e lussuoso del titolo. HoYoverse promette di alzare ulteriormente l’asticella dell’esperienza, unendo il fascino del gaming a quello di un marchio simbolo di stile e lifestyle. Un’operazione che mira a conquistare non solo i gamer, ma anche un pubblico più ampio e trasversale.

Dichiarazioni ufficiali

«Siamo entusiasti di tornare alla Gamescom e di poter presentare il mondo di Zenless Zone Zero ai nostri fan in un modo così immersivo» – ha dichiarato Effie Li, Global Marketing Specialist di HoYoverse – «La rivelazione di questa collaborazione sarà il momento clou della nostra presenza. Preparatevi a rimanere sorpresi».

Teaser e dove seguire gli aggiornamenti

Un primo assaggio è già disponibile su YouTube e sui canali social ufficiali di Zenless Zone Zero, tra cui Instagram, X (ex Twitter) e TikTok. La presentazione mondiale della partnership è attesa proprio sul palco della Gamescom 2025, con un reveal live che promette di far parlare per settimane