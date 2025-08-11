Barbie Horse Trail

Barbie Horse Trails: avventura open-world a cavallo nel cuore del Canterbury Trails Park

Barbie Horse Trails è il nuovo videogioco che porta i giocatori a vivere un’avventura immersiva tra natura, misteri e personalizzazione, in compagnia di Lucky, il fidato cavallo di Barbie. Vestendo i panni di Barbie “Brooklyn” Roberts o Barbie “Malibu” Roberts, si potrà esplorare il suggestivo Canterbury Trails Park, un mondo vivo e ricco di dettagli, tra ecosistemi mozzafiato, missioni avventurose e tesori nascosti.

Diventa un Junior Ranger e salva il parco

Il titolo invita i giocatori a unirsi ai Junior Rangers, affiancando i Guardiaparchi e Lady Carson, zia di Ken, per restaurare e abbellire il Canterbury Trails Park. L’obiettivo? Proteggere e valorizzare la natura, scoprendo ogni angolo di questo spazio virtuale.

Esplorazione senza confini

Il gameplay consente di attraversare diversi scenari: prati fioriti, foreste rigogliose, montagne panoramiche e laghi cristallini. Ogni ambiente nasconde missioni, collezionabili e incontri con personaggi storici dell’universo Barbie come Ken, Teresa, Nikki e Daisy.

Natura e fauna al centro dell’esperienza

Con l’aiuto del Capo Guardiaparchi Annalise, sarà possibile scoprire curiosità sugli animali e le piante del parco. Il Centro Faunistico funge da punto informativo, arricchendo l’esperienza con nozioni educative e interattive.

Misteri, fotografia e diario di viaggio

La fotocamera di gioco permette di immortalare momenti unici e catalogarli nel diario, utile anche per le missioni. Con la Dott.ssa Potts, i giocatori indagheranno antiche ceramiche e seguiranno indizi per risolvere il misterioso enigma del cavallo scomparso.

Cura e personalizzazione del cavallo

Lucky non è solo un mezzo di trasporto: potrà essere accudita, pettinata, nutrita e coccolata per rafforzare il legame con la protagonista. Lungo il percorso si potranno trovare scrigni contenenti accessori personalizzabili come redini, selle, trecce e nastri, oltre ad abiti e equipaggiamenti per Barbie.

Una collaborazione di alto profilo

«Con Barbie Horse Trails volevamo creare un’esperienza che unisse esplorazione, creatività e immersione totale», ha dichiarato Erika Winterholler, Head of Business Development di Mattel Digital Gaming. Stephanie Malham di Outright Games aggiunge: «Abbiamo portato l’elemento equestre a un nuovo livello, in un open-world ricco di avventure per giocatori di tutte le età».

Barbie e l’equitazione: una storia che continua

Dal 1959, Barbie è sinonimo di immaginazione e inclusività, con oltre 175 modelli di bambole che rappresentano culture e stili diversi. Il legame con il mondo equestre è una tradizione del brand, già celebrata in titoli come la serie Barbie Horse Adventures (2003-2008) e nella produzione Netflix Barbie Mysteries: The Great Horse Chase.