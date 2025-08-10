Meteo, caldo estremo verso Ferragosto: l'anticiclone africano Caronte infuoca l'Italia

Una nuova e intensa ondata di calore sta avvolgendo l’intera Penisola, riportando condizioni tipiche di un’estate rovente proprio alla vigilia di Ferragosto. Le previsioni indicano temperature nettamente superiori alle medie stagionali, con valori da record, afa persistente e notti tropicali.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del portale iLMeteo.it, si tratta dell’ennesima fase meteo anomala di questa stagione, innescata dall’anticiclone subtropicale africano Caronte. Il nome, preso dalla mitologia greca, richiama il traghettatore delle anime, simbolicamente legato al passaggio da un caldo normale a uno estremo.

Già da oggi, domenica 10 agosto, l’alta pressione garantisce stabilità atmosferica e sole su tutta l’Italia. Le temperature più elevate si registrano nelle pianure del Nord e in Toscana, con picchi di 39-40°C attesi a Firenze, Prato, Parma, Reggio Emilia e Mantova. Sul resto del territorio i valori supereranno diffusamente i 36°C nelle ore centrali della giornata.

In aumento anche le cosiddette notti tropicali, con minime superiori ai 20°C, un parametro definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e utilizzato per monitorare i cambiamenti climatici. Negli ultimi decenni il loro numero è in costante crescita, segnale evidente del riscaldamento globale in atto.

La fase calda proseguirà almeno fino a Ferragosto, con temperature spesso oltre i 35-36°C in numerose città. Le uniche precipitazioni saranno confinate alle aree montuose, in particolare tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto. Un’attenuazione dell’anticiclone Caronte è attesa solo verso la fine del mese.

Previsioni giorno per giorno

Domenica 10 agosto – Nord: sole e caldo intenso. Centro: sole e caldo torrido nelle zone interne, afa lungo le coste. Sud: soleggiato e torrido nelle aree interne, afoso lungo le coste.

Lunedì 11 agosto – Nord: sole e molto caldo, isolati temporali sulle Alpi. Centro: soleggiato e molto caldo. Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afa costiera.

Martedì 12 agosto – Nord: sole e afa in aumento, locali temporali alpini. Centro: soleggiato e ancora più caldo. Sud: sole, caldo e afa in ulteriore intensificazione.

Tendenza: anticiclone africano persistente su tutta l’Italia fino a Ferragosto, con massime comprese tra 35 e 40°C.