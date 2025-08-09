Sinner domina all'esordio a Cincinnati: Galan travolto in due set

Jannik Sinner parte con il piede giusto al Masters 1000 di Cincinnati, imponendosi in maniera netta su Daniel Elahi Galan. Il tennista azzurro, campione in carica del torneo, ha debuttato oggi, sabato 9 agosto, nel secondo turno, archiviando la pratica in appena due set con il punteggio di 6-1, 6-1.

Un match a senso unico fin dalle prime battute, con Sinner capace di dettare il ritmo e chiudere rapidamente ogni tentativo di reazione del colombiano. La sua solidità al servizio e la precisione nei colpi da fondo campo hanno reso impossibile per Galan trovare spazi utili per rientrare in partita.

Leggi anche Sinner al Cincinnati Open: debutto con Kopriva, possibile finale contro Alcaraz

Con questo successo, Sinner vola al terzo turno del torneo americano, dove affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Baez e Gabriel Diallo. L’azzurro conferma così la sua condizione ottimale e la determinazione a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.