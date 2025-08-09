Vesuvio in fiamme, maxi incendio sul Monte Somma: 6 Canadair in azione senza sosta

Un vasto incendio ha colpito il Vesuvio, sviluppandosi nel pomeriggio di ieri nei boschi di Terzigno e interessando il versante del Monte Somma all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Le fiamme hanno raggiunto quota 1.050 metri, coinvolgendo i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, come riportato dal sito ufficiale del Parco.

Dalle prime luci dell’alba sono operativi 6 Canadair della flotta aerea nazionale antincendi, provenienti da diverse regioni. Il rogo, di proporzioni considerevoli, sta avanzando su più fronti. La Protezione Civile ha reso noto che, oltre ai mezzi statali, sono impegnati anche velivoli della flotta regionale.

La Prefettura di Napoli ha attivato ieri sera il Tavolo di Monitoraggio, convocando due riunioni straordinarie per coordinare gli interventi. Squadre a terra hanno operato senza sosta durante la notte, mentre le operazioni aeree sono riprese alle 5 di questa mattina per contrastare l’avanzata delle fiamme.