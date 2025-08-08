Kelly Doualla trionfa nei 100 metri agli Europei U20: oro storico a 15 anni

Kelly Doualla ha scritto una pagina di storia dell’atletica leggera vincendo la medaglia d’oro nei 100 metri femminili agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia. L’azzurra, classe 2008, ha conquistato il titolo continentale con un eccezionale tempo di 11.22, a un solo centesimo dal record italiano U20 da lei stessa detenuto.

A soli 15 anni e 261 giorni, la sprinter del Cus Pro Patria Milano è diventata la più giovane vincitrice di sempre sulla distanza nella storia delle 28 edizioni della rassegna continentale giovanile. Una prestazione impressionante, frutto di un mix esplosivo di talento, determinazione e maturità fuori dal comune.

Dopo una partenza decisa, Doualla ha imposto il suo ritmo sul rettilineo, lasciando il vuoto alle spalle. Il distacco con le avversarie è eloquente: ben 19 centesimi sulla britannica Mabel Akande, medaglia d’argento con 11.41, e oltre tre decimi sull’ucraina Uliana Stepaniuk, bronzo in 11.53. Quarta l’altra azzurra Alice Pagliarini, che ha chiuso in 11.54, a un soffio dal podio.

Per Doualla si tratta del secondo grande successo internazionale in poche settimane, dopo l’oro conquistato all’EYOF (Festival Olimpico della Gioventù Europea), confermando uno stato di forma straordinario e una crescita continua.

«Speravo tantissimo di poter fare qualcosa di grande – ha dichiarato Kelly dopo la gara – e posso dire di esserci riuscita. È quello che mi ero prefissata dall’inizio dell’anno. In pista ero abbastanza tranquilla, sui blocchi c’era un po’ di ansia, ma meglio così perché mi ha aiutato ad andare più forte».

La giovane atleta ha voluto ringraziare chi l’ha accompagnata in questo percorso: «Senza il tifo degli azzurri penso che non ce l’avrei fatta. Questa vittoria se la merita anche il mio allenatore Walter Monti per tutto l’impegno che ci ha messo. È nata grazie a lui e ai miei compagni di allenamento che mi hanno sempre spronata. Per il futuro voglio andare avanti così, migliorandomi sempre di più».