HELL IS US UN FUMETTO DIGITALE ESCLUSIVO

Preparati a tuffarti (di nuovo) in Hadea con la demo di Hell is Us, disponibile dal 12 al 28 agosto per la prima volta su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Nel frattempo, per immergerti nell'oscuro mondo del gioco, è già disponibile il fumetto digitale gratuito che fa da prequel all'avventura. Frutto della collaborazione tra NACON, Rogue Factor e Dead Good Comics, il fumetto di 16 pagine ti farà scoprire gli eventi che hanno spinto il protagonista, Remi, a tornare nel suo paese natale devastato.

Leggi anche PLAYSTATION STATE OF PLAY: SVELA I MISTERI DI HELL IS US

In questo fumetto digitale, potrai esplorare il passato di Remi, che lo ha portato ad abbandonare il suo incarico per infiltrarsi in Hadea. La nazione è stata colpita da una misteriosa calamità che ha generato creature pericolose e strane, che ricordano le antiche lapidi e i monumenti della regione. Armato di equipaggiamento speciale, Remi dovrà imparare a combattere questi mostri.

Il fumetto vanta un team creativo di talento, con illustrazioni di Andrea Scalmazzi e Antonio Antro, una storia di Stu Taylor e una copertina di Yanick Paquette e Marcelo Maiolo. Per i curiosi, è un'ottima occasione per scoprire di più sulla complessa trama del gioco e sulle motivazioni del protagonista.

Ricorda che Hell is Us è un gioco d'azione e avventura in terza persona che combina combattimenti corpo a corpo, esplorazione e una trama avvincente. L'uscita ufficiale è prevista per il 4 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).