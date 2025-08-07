EA SPORTS NHL 26

EA SPORTS presenta NHL 26, l'attesissimo nuovo capitolo in uscita il 12 settembre 2025 per PlayStation5 e Xbox Series X|S. Il gioco promette di alzare il livello di autenticità sul ghiaccio grazie a un gameplay alimentato da dati reali e a una modalità Be A Pro completamente rinnovata. L'edizione deluxe presenta una copertina storica, con il campione della Stanley Cup Matthew Tkachuk affiancato dal fratello Brady e dal padre Keith, celebrando due generazioni di eccellenza nell'hockey.

- https://www.youtube.com/watch?v=TI79ySF0N0g -

Autenticità e individualità: il cuore di NHL 26

NHL 26 sfida le tradizioni, mettendo in copertina la famiglia Tkachuk, nota per il suo stile unico, fisico e grintoso. Questa scelta riflette la filosofia del gioco, che celebra l'individualità dei giocatori. Grazie al nuovo sistema ICE-Q 2.0, alimentato dai dati reali sulle posizioni di NHL EDGE, ogni superstar si muove e gioca in modo più fedele alla sua controparte reale. La velocità di pattinaggio, la potenza di tiro e i comportamenti unici dei giocatori sono riprodotti con una precisione senza precedenti, offrendo un vantaggio strategico agli appassionati più esperti.

Miglioramenti al gameplay e la nuova modalità Be A Pro

Oltre all'incredibile realismo dei giocatori, NHL 26 introduce il Goalie Crease Control System, che rende i portieri più reattivi e intelligenti, e un set ampliato di X-Factors per amplificare le abilità delle superstar. La tanto amata modalità Be A Pro è stata completamente rinnovata, offrendo ai giocatori il pieno controllo del loro percorso: da rookie a leggenda. Con nuove trame, personaggi e sfide ad alto rischio, l'esperienza di costruire la propria carriera è più coinvolgente che mai.

Nuove Stagioni HUT e bonus preordine

Per i fan della modalità online, le nuove Stagioni di HUT offrono un modo dinamico di competere con meccaniche di team-building innovative e partite classificate. La HUT Cup Chase è la nuova modalità offline per chi vuole giocare al proprio ritmo. Chi preordina l'edizione deluxe avrà numerosi vantaggi, tra cui l'accesso anticipato di sette giorni a partire dal 5 settembre 2025, un'esclusiva carta di Matthew Tkachuk 99 OVR e molto altro ancora. Per i membri EA Play, è disponibile una prova anticipata di 10 ore a partire dalla stessa data.