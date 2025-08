PUBG MOBILE Esports: Rondo, Gauntlet e i Piani per il PMGC 2025

In occasione della PUBG MOBILE World Cup (PMWC) 2025, James Yang, Senior Director of Global Esports di Level Infinite, ha svelato i piani entusiasmanti per la seconda metà del circuito competitivo di PUBG MOBILE Esports. L'annuncio include dettagli sul formato e sui cambiamenti che caratterizzeranno il prestigioso PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) 2025, offrendo ai team nuove e maggiori opportunità di qualificarsi.

Il PMGC 2025 e l'introduzione del "Gauntlet Stage"

Il PMGC 2025 è l'evento finale del circuito annuale, dove i migliori team del mondo si sfidano per il titolo di campioni. Quest'anno, il torneo si arricchisce con l'introduzione del Gauntlet Stage, una fase iniziale a cui accedono i migliori 16 team di ogni regione. Qui, sei posti sono in palio per un accesso diretto alle Grand Finals.

Per qualificarsi a questa fase, le squadre devono posizionarsi tra le prime due o tre posizioni nella PUBG MOBILE Super League (PMSL) Fall 2025. Le 10 squadre che non riescono a superare il Gauntlet avranno un'ulteriore possibilità nella fase a gironi, unendosi ad altri 22 team da tutto il mondo.

Nuovo formato: Gauntlet, Gironi e Last Chance

Le 32 squadre della fase a gironi si affronteranno in due gironi, con quattro posti di qualificazione per girone. Gli ultimi due posti per le Grand Finals andranno al vincitore di un torneo a invito nella regione ospitante e al vincitore della Last Chance Stage, dove i team classificati dal 5° al 12° posto nei gironi avranno un'ultima, cruciale opportunità. Questo nuovo formato è pensato per rendere la competizione ancora più avvincente e inclusiva.

Rondo entra nel circuito competitivo e il ritorno del richiamo

Con l'obiettivo di colmare il divario tra gioco competitivo e casual, Rondo sostituirà la mappa Sanhok nella rotazione ufficiale degli eSports a partire dalla stagione autunnale della PMSL 2025. L'introduzione di Rondo porterà con sé diverse modifiche, tra cui il ritorno del sistema di richiamo che permette ai giocatori eliminati di rientrare in partita. Saranno presenti anche guardie sentinella e drop, in linea con l'esperienza di gioco originale, ma i negozi non saranno disponibili, costringendo i giocatori a cercare l'equipaggiamento in modo tradizionale.

Storie di successo e unione globale

Durante l'annuncio, PUBG MOBILE Esports ha anche celebrato le storie di successo che hanno caratterizzato il circuito competitivo di quest'anno, come la qualificazione di GluSquad Esports alla PMSL SEA e il traguardo storico di Memoitho, la prima giocatrice a raggiungere la Top 3 in una competizione PMAC. Il racconto si è arricchito anche di momenti toccanti, come quello di 11011Enemy, che ha superato i problemi di salute per diventare un MVP, e l'incontro tra il calciatore Richarlison e la sua compagna grazie al gioco.

Queste storie dimostrano come PUBG MOBILE non sia solo un'esperienza competitiva, ma una piattaforma in grado di unire persone, team e comunità in tutto il mondo.