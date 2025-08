FC 26 FUT DEEP DIVE

EA SPORTS FC 26: tutte le novità di Ultimate Team nel FUT Deep Dive

EA SPORTS FC ha pubblicato il nuovo FUT Deep Dive di FC 26, rivelando in anteprima tutte le novità di Ultimate Team. Quest’anno FUT si adatterà al tuo stile di gioco e alle tue preferenze, offrendo un’esperienza più personalizzata che mai.

Eventi Live e nuove modalità di competizione

Nel 2026 arrivano nuovi modi per competere grazie agli Eventi Live. I Tornei tornano con un sistema a eliminazione diretta, mentre la nuova modalità Gauntlets introduce sfide inedite e più avvincenti.

Rivals e Champions aggiornati

Le modalità Rivals e Champions ricevono miglioramenti significativi per rendere ogni partita più equilibrata e competitiva.

Gameplay Competitivo e prestazioni ottimizzate

Per la prima volta in FUT, debutta il Gameplay Competitivo ottimizzato: un sistema su misura che garantisce più controllo, coerenza e reattività in ogni azione di gioco.

Evoluzioni e risultati migliorati

Le Evoluzioni e il calcolo dei risultati delle partite sono stati aggiornati sulla base del feedback della community, insieme a molte altre novità per perfezionare l’esperienza di gioco.

Approfondimenti e contenuti in italiano

Puoi leggere tutti i dettagli ufficiali e guardare il video di approfondimento per scoprire cosa ti aspetta nel Gioco più Bello del Mondo. Quest’anno, il video è stato localizzato in italiano con la partecipazione di uno dei content creator più appassionati di FC: Flokox (Mattia “Flokox” Smania).