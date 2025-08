Apex Legends: Showdown disponibile ora

Apex Legends: Showdown – La nuova stagione è qui

Showdown è ufficialmente iniziato: la nuova stagione di Apex Legends è ora disponibile per tutti i giocatori. Preparati a osare, puntare in alto e vivere un’esperienza di gioco ancora più intensa grazie alla nuova modalità Jolly, pensata per un gameplay rapido, potenziamenti semplificati e bottini esplosivi.

Modalità Jolly: azione e strategie senza limiti

In Jolly, le squadre possono includere fino a tre copie della stessa Leggenda, offrendo nuove strategie e combinazioni. Il Canyon dei Re torna in una versione rivisitata, arricchita da cannoni gravitazionali, zipline KO e gadget inediti per muoversi rapidamente e sorprendere gli avversari.

Seconda possibilità e nuovi potenziamenti

Sbagliato un atterraggio rischioso? Nessun problema: con il sistema delle seconde chance, potrai ribaltare le sorti della partita. Inoltre, arrivano i potenziamenti per Caustic e Bangalore, insieme a novità per la modalità Classificata e nuovi oggetti cosmetici da collezionare.

Trailer e contenuti esclusivi

Scopri tutte le novità guardando l’Anthem Trailer e il Gameplay Trailer, disponibili sui canali ufficiali di Apex Legends.

Piattaforme disponibili

Apex Legends: Showdown è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

