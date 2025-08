Secrid presenta Cardprotector+: iconico portacarte

Secrid presenta Cardprotector+: una nuova era per l'iconico CardholderIl nuovo meccanismo di autobloccaggio brevettato trattiene tutte le carte, anche quelle in metallo

Secrid, marchio olandese di pocketwear noto per il suo approccio innovativo al concetto di portafoglio, annuncia il lancio del Cardprotector+. A 30 anni dal debutto dell'originale Cardprotector, quest'ultima evoluzione ridefinisce la sicurezza, la funzionalità e il design del portafoglio per una nuova generazione di utenti. Il Cardprotector+ incorpora il nuovo meccanismo autobloccante brevettato che garantisce una presa forte e trattiene in modo sicuro tutte le carte, anche quelle in metallo. Questa evoluzione tascabile vanta la migliore qualità sotto tutti gli aspetti e una durata ancora maggiore. Cardprotector+ è presente in ogni portafoglio Secrid Premium+, come cuore della collezione Premium+. Ora disponibile su Secrid.com/it e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Nel corso di tre decenni e di innumerevoli perfezionamenti, l'originale Cardprotector di Secrid è diventato un punto fermo per chi cerca un mix di stile, sicurezza e sostenibilità nei propri oggetti di uso quotidiano. Ora, il Cardprotector+ inaugura un nuovo capitolo, combinando l'eredità dell'originale con nuove caratteristiche rivoluzionarie per l’utilizzo quotidiano di oggi.

Meccanismo autobloccante brevettato

L'innovazione principale di Cardprotector+ è l'esclusivo meccanismo autobloccante brevettato. Progettato per il variegato panorama odierno delle carte, trattiene in modo sicuro tutte le carte in blocco, anche quelle in metallo più pesanti. Il sistema brevettato si avvale di molle di nuova progettazione, arricchite da scanalature di precisione e dettagli di curvatura in formato mini. Questo garantisce che le carte si blocchino automaticamente in posizione non appena vengono inserite. Il risultato è una maggiore tenuta delle carte rispetto alle generazioni precedenti, che offre tranquillità senza sacrificare il design sottile e tascabile per cui Secrid è noto.

I nuovi pad in fibra vegana high-tech sono sigillati sulle molle per ridurre al minimo l'abrasione e mantenere la forma più a lungo rispetto al feltro di lana, per estendere ulteriormente la durata del prodotto. Grazie alla sostituzione del feltro di lana con la fibra high-tech, il Cardprotector+ è ora completamente vegano.

Presentazione di Cardprotector+ Fluted

Cuore di questo lancio è Cardprotector+ Fluted, l'edizione speciale che stabilisce un nuovo punto di riferimento sia nella forma che nella funzione. Le sue distintive scanalature ondulate offrono una sensazione raffinata e tattile, sottolineando la qualità premium che definisce l'intera collezione Premium+. Come tutti i portafogli Secrid, l'edizione Fluted è realizzata in Europa e assemblata in laboratori olandesi protetti, a testimonianza del costante impegno di Secrid per la responsabilità sociale e la produzione artigianale locale. Il Cardprotector+ Fluted può contenere fino a 6 carte ed è disponibile nelle colorazioni Black, Cashmere, Silver, Orange e Teal.

Un nuovo standard per i portafogli Premium+

Cardprotector+ è più di un singolo prodotto: è la nuova base per tutti i portafogli Secrid Premium+. Miniwallet+, Slimwallet+ e Twinwallet+ offrono un'ampia varietà di stili e colori, la scelta perfetta per ogni esigenza. Tutti i portafogli della gamma Premium+ sono ora dotati di questo meccanismo aggiornato, che estende a tutti gli utenti la promessa di Secrid di sicurezza, durata e design senza tempo. Il fondo a filo diamantato nasconde elegantemente il meccanismo interno per una finitura seamless e dall’aspetto raffinato.

Con una garanzia di sette anni (cinque anni, più due aggiuntivi in caso di registrazione), Secrid stabilisce un nuovo standard industriale per la longevità e l'assistenza ai clienti. Cardprotector+ continua a offrire la protezione RFID e la facilità di accesso che hanno reso Secrid un nome noto nell'innovazione dei portafogli.

Designing for a Better World

Fin dalla sua fondazione, Secrid si è impegnata a creare prodotti che avessero un impatto positivo sia sulla società che sul pianeta. Per il marchio l'innovazione è strettamente legata all'impatto. Attraverso la sua missione di guidare l'evoluzione industriale, Secrid vuole ispirare il mondo e l'industria a progettare prodotti migliori, non soltanto di più. Ogni nuovo prodotto viene sviluppato per avere un impatto positivo maggiore del precedente, dalla riduzione dell'impronta ambientale al sostegno dell'occupazione inclusiva. Un mondo migliore inizia dalle proprie tasche.