DA FANTINI I CINQUE VINI DELL’ESTATE PER UNA TAVOLA PERFETTA

Che si sia al mare o in montagna, cibo e vino entrano a far parte dei nostri momenti di relax. Il periodo caldo richiama ricette fresche, stuzzicanti e leggere: vanno però abbinate nel modo giusto. Ecco la proposta di Fantini: tre bianchi e due rosati per tutti i desideri. Perché una Caprese, un’Insalata greca o una Paella valenciana son ancor più buone, con il vino ideale

Tempo di vacanze, ossia di gite fuoriporta o di aerei verso Sud, di salite verso i monti o discese tra le onde. Ma anche chi rimane in città, può ben concedersi ore di relax, tra una faccenda e l’altra, no? Di sicuro, momenti come questi richiamano la tavola: cibo e vino sono sinonimo di allegria e spensieratezza, di piacere condiviso o di coccola da regalare a sé stessi. Però bisogna scegliere i cibi e i vini più adatti: non è il periodo per brasati con vini rossi corposi, dominano invece pietanze più fresche e leggere, da abbinare a bottiglie soavi, a sorsi fruttati e armonici, per godersi appieno l’ebbrezza dell’estate.

Proprio per scegliere il vino più adatto, Fantini propone un piccolo vademecum per l’abbinamento estivo, pescando dal suo grande catalogo di referenze. D’altra parte, parliamo del gruppo vinicolo che, fondato nel 1994, partendo da Ortona in Abruzzo poco a poco è diventato leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing.

ZOLLA BIANCO PUGLIA IGT e ZOLLA ROSATO PUGLIA IGTVigneti del Salento, Puglia

L’ultima arrivata di casa Fantini, attraverso la sua Vigneti del Salento, è la linea Zolla, ossia Zolla Bianco Puglia IGT e Zolla Rosato Puglia Igt. Il bianco arriva da vigneti a Minervino Murge, con perfetta esposizione solare e terreni insieme argillosi e calcarei, “ingredienti” perfetti per creare un meraviglioso connubio tra freschezza, sapori e mineralità. Zolla Bianco Puglia IGT è un 100% Verdeca, uvaggio autoctono perché è il terroir a parlare, in tutte le produzioni Fantini. Al naso risulta essere molto complesso con note balsamiche: un bianco strutturato con lunga persistenza, fresco, minerale e avvolgente con un retrogusto intenso. Perfetto per i mesi caldi. Piatto dell’estate cui abbinarlo: Caprese di fiordilatte con pomodorini datterini freschi e/o confit rossi e gialli, «un abbinamento perfetto anche dal punto di vista cromatico», ci spiegano gli enologi di Fantini.

Zolla Rosato Puglia IGT è invece un 100% uve Nero di Troia provenienti da vigneti, a 120 metri sul livello del mare, che baciano Castel del Monte. Qui la natura calcarea, ricca di pietre e rocce e con presenza di argilla, nonché il sistema di allevamento a pergola, consentono di ottenere un vino che è esplosione di frutta fresca: di colore rosa luminoso, al naso è intenso, con sentori come fregola, melograno, ciliegia, pompelmo rosa. Al palato spicca per freschezza e sapidità con un finale rotondo e lungo. Piatto dell’estate cui abbinarlo: Insalata greca con cocomero, feta e foglioline di menta, «un piatto buono e bello, originale, freschissimo e seducente».

CALALENTA PECORINO TERRE D'ABRUZZO IGT e CALALENTA MERLOT ROSATOFantini, Abruzzo

Dalla novità Zolla all’evergreen Calalenta, un successo che non conosce la parola fine. Tra i best seller assoluti di Fantini, Calalenta Pecorino Terre d'Abruzzo IGT e Calalenta Merlot Rosato sono dei perfetti compagni per le settimane più calde dell’anno.Calalenta Pecorino Terre d'Abruzzo IGT proviene da uve abruzzesi 100% Pecorino: vino fresco e secco, con buona dose di acidità e ricche note fruttate. Può essere proposto già come aperitivo, abbinandolo a un antipasto di formaggi di media stagionatura. Ma si presta alla grande pure per piatti di pesce, di molluschi e crostacei, e persino con le carni bianche, perché è versatile e dinamico. Piatto dell’estate cui abbinarlo: Filetto di spigola al vapore con olio al limone, finocchietto e sale Maldon, «un piatto delicato che il Calalenta bianco va a esaltare».

L’alternativa è un Calalenta Merlot Rosato, un Merlot 100% - sempre abruzzese - dagli aromi freschi e morbidi di fragola, anguria e pompelmo rosa accompagnati da piacevoli note floreali di petali di rosa e ginestra. È un rosé “stile provenzale”, perfetto a sua volta con crudi di crostacei, piatti vegetariani, formaggi freschi, pietanze della cucina asiatica non troppo speziate e carni bianche. Piatto dell’estate cui abbinarlo: Calamari ripieni in umido con pomodoro e capperi, «una ricetta deliziosa e di personalità, che il rosato sa accompagnare perfettamente».

ALTADO VERDEJO DO ALMANSAFinca Fella, Spagna

Direttamente dalla Spagna, da quella cantina Finca Fella che, entrata da pochi anni nel gruppo Fantini, ha ottenuto subito un grande successo, ecco la linea Altado, con l’Altado Verdejo Do Almansa che diventa un compagno seducente per l’estate.L’Altado Verdejo Do Almansa è un 100% uve biologiche Verdejo raccolte esclusivamente all’alba per preservarne la struttura aromatica. Al naso è potente e fresco, con note di banana, pesca gialla, fieno; al palato è rotondo con retrogusto lungo, sentori di frutta bianca e di finocchio, nuance tipica del vitigno. S’accompagna benissimo con risotti, frutti di mare e formaggi leggeri. Piatto dell’estate cui abbinarlo: Paella de mariscos o Paella valenciana, «l’Altado si abbina perfettamente alla paella coi frutti di mare o anche alla versione valenciana, che è poi l’originale, ossia con carni bianche (coniglio e pollo) e verdure». Olè!