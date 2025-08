AVM cambia nome e si chiamerà FRITZ!

AVM, azienda berlinese specializzata nella connettività, prende ora il nome FRITZ!. Il rebranding riflette l'attenzione dell'azienda sulla forte riconoscibilità del marchio e sull'enorme popolarità dei prodotti FRITZ!.

Il cambio influisce solo sulla ragione sociale: AVM Italia diventa FRITZ! Italy. Tutto il resto rimane invariato per partner e clienti. Con una notorietà del marchio pari a circa l’80% in Germania e una rilevanza eccezionale per i clienti, FRITZ! è uno dei brand più conosciuti nei settori della rete domestica, della connettività internet e della smart home.

La notorietà del marchio AVM è molto più bassa. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di adottare il nome FRITZ! per ottenere un riconoscimento più chiaro, coerente e immediato. I prodotti si sono sempre chiamati FRITZ! – ora anche l'azienda utilizzerà lo stesso nome, forte e riconoscibile.

I clienti, i partner commerciali e i fornitori trarranno vantaggio da una maggiore chiarezza e da un’associazione diretta tra l’azienda e i suoi prodotti.