realme raggiunge 300 milioni di utenti in 7 anni

Il numero di utenti realme ha superato i 300 milioni a livello mondiale. realme svelerà entusiasmanti innovazioni in occasione del suo settimo compleanno

Mentre realme si avvicina al suo settimo anniversario, il brand annuncia con orgoglio un traguardo significativo: ha superato i 300 milioni di utenti globali, come verificato da una ricerca Counterpoint. Dopo aver raggiunto 100 milioni di utenti nel 2021 e 200 milioni nel 2023, realme continua a incarnare il suo spirito "Make it real", consolidando la sua posizione come uno dei marchi di smartphone in più rapida crescita.

Concentrarsi sui giovani come strategia principale

Sin dal suo lancio nel 2018, realme ha posto i giovani al centro della sua visione strategica, aspirando a diventare il principale promotore tecnologico per la nuova generazione. Il brand supera costantemente le aspettative degli utenti introducendo tecnologie all’avanguardia che migliorano l’esperienza in ambiti come il gaming, la fotografia, la ricarica rapida e il design. realme ascolta attivamente la sua giovane community e risponde rapidamente alle tendenze emergenti, garantendo prodotti che rispondono alle vere esigenze dei consumatori.

realme sa come giocare le proprie carte

Profondamente radicata nella cultura giovanile, realme si impegna a diventare il brand di smartphone più cool. Per catturare l’interesse dei giovani, realme collabora attivamente con brande proprietà intellettuali popolari, che spaziano da Lonely Planet (viaggi e lifestyle) e Dragon Ball & Naruto (anime) a FreeFire (esports). Per realme, raggiungere il traguardo dei 300 milioni di utenti significa molto più che semplici cifre di vendita; rappresenta 300 milioni di storie reali raccontate da ogni individuo che il brand valorizza.

Oltre alle collaborazioni, realme promuove una vivace comunità globale di oltre 15 milioni di fan. Il brand organizza regolarmente eventi per coinvolgere e sostenere questa community attiva. Ogni anno, realme celebra il suo anniversario di fondazione il 28 agosto con l’828 Global Fan Festival. L’evento dello scorso anno a Shenzhen ha accolto oltre 200 rappresentanti dei media internazionali e fan, presentando innovazioni rivoluzionarie come la soluzione di ricarica da 320W, in grado di offrire una carica completa in soli 4 minuti.

Durante l’828 Fan Festival di questo agosto, realme svelerà ai propri utenti e fan le innovazioni che questa giovane azienda ha preparato per loro, festeggiando il suo settimo compleanno insieme alla sua amata fanbase.