Cecilia Rodriguez: in gravidanza aumento di peso costante ma felicissima

La showgirl italianaha condiviso con i suoi follower un aggiornamento intimo e sincero sulla sua gravidanza: attesa della piccola Clara Isabel, prevista per metà ottobre, e consapevolezza dei cambiamenti fisici ma con serenità e equilibrio.

Attraverso le sue Instagram Stories, Cecilia ha spiegato che l’arrivo della bambina è frutto di un percorso di PMA (procreazione medicalmente assistita), affrontato con delicatezza e al momento giusto: «Ci ho impiegato qualche anno perché volessi che fosse tutto naturale… sto aspettando il momento giusto per parlarne apertamente».

L’aspetto che ha sollevato maggiore curiosità è stato l’incremento di peso: al momento ha guadagnato circa 13 kg, equivalenti a una media di 3 chili al mese, un dato che però non le crea disagi. «Non è vero che sono dispiaciuta come letto in giro… mi godo questa versione di me, un po’ più tonda e in carne» ha precisato Cecilia, sottolineando di ascoltare il proprio corpo e di vivere con piacere ogni fase della gravidanza.

Confessa di essere cambiata dal punto di vista alimentare: da amante di hamburger, fritti e patatine, durante la gravidanza ha riscoperto la passione per una dieta sana, con più frutta, verdura e pasta, senza rinunciare al gusto.

Nonostante i cambiamenti visibili (vestiti più stretti, commenti sul pancione), Cecilia ribadisce il suo stato d’animo: «Sono serena, i problemi passano in secondo piano. Niente può rovinare questo momento».

La coppia, insieme dal 2017 e sposata il 30 giugno 2024 in Toscana, sta finalmente per allargare la famiglia. Clara Isabel nascerà in autunno e porterà il nome della nonna materna. Cecilia scherza sul fatto che cameretta e tutto il necessario non sono ancora pronti: «Ci penserò a settembre».