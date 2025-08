Mengoni e Annalisa insieme in Piazza San Marco: il duetto evento in uscita il 5 settembre

Annalisa e Marco Mengoni uniscono per la prima volta le loro voci in un inedito duetto destinato a lasciare il segno. Il brano si intitola "Piazza San Marco" e sarà disponibile a partire dal 5 settembre. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: due delle voci più amate della musica italiana si incontrano in una collaborazione che promette forti emozioni.

"Piazza San Marco" è una ballad intensa, descritta come un racconto in bianco e nero dal respiro cinematografico. I due protagonisti si confidano e si sostengono reciprocamente, dando vita a un intreccio vocale e narrativo suggestivo, ambientato nel cuore di uno dei luoghi più iconici al mondo.

Leggi anche Marco Mengoni e Annalisa insieme a Venezia: fan in delirio per un possibile duetto

Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album di Annalisa, intitolato "Ma io sono fuoco", previsto per l’autunno 2025. Si tratta del secondo tassello di un percorso artistico iniziato con il successo di "Maschio", brano che ha raggiunto la Top 10 della classifica FIMI, consolidando il primato di Annalisa come artista italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 e una delle tre cantanti femminili più ascoltate su Spotify in Italia.

Il 2024 ha segnato un anno record per Annalisa, con oltre 250.000 biglietti venduti tra palasport e arene. La cantante tornerà dal vivo dal 15 novembre con il tour "Capitolo I", organizzato da Friends & Partners, che toccherà i principali palazzetti italiani.

Marco Mengoni, reduce da un tour trionfale negli stadi con più di 500.000 biglietti venduti, si prepara a tornare sul palco in autunno. Dal 5 ottobre sarà protagonista di un nuovo tour nei principali palazzetti italiani ed europei, con 31 date prodotte e organizzate da Live Nation.