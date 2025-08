Stromboli, niente ambulanza: giornalista con femore fratturato trasportato in motoape

Un incidente a Stromboli si è trasformato in un'odissea per il giornalista Francesco Viviano, che dopo essersi fratturato il femore in seguito a una caduta, ha dovuto raggiungere l’eliporto dell’isola a bordo di una motoape privata, perché sull'isola mancava un'ambulanza funzionante.

Viviano, attraverso un post su Facebook, ha documentato con una foto la sua disavventura: «Queste sono le ambulanze a Stromboli. Da tre giorni mi trovavo sull'isola, sono caduto e mi sono rotto un femore. Per raggiungere la pista dell’elisoccorso, la dottoressa della guardia medica non sapeva come fare. Da mesi l’unica ambulanza si è guastata e nessuno dell’Asp ha provveduto a sistemarla, nonostante l’isola sia piena di turisti».

La soluzione d'emergenza è arrivata grazie alla solidarietà di un muratore locale che, con la sua motoape, ha portato il giornalista fino all’elipista, assistito da due operai marocchini improvvisatisi infermieri. Da lì, Viviano è stato trasferito in elicottero all’ospedale Papardo di Messina, dove però ha dovuto affrontare un’altra lunga attesa di quattro ore.

Al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, infatti, dopo ore di attesa, gli è stato comunicato che il reparto di ortopedia sarebbe stato chiuso il giorno seguente per ferie, notizia che nessuno aveva trasmesso alle guardie mediche o al personale dell’elisoccorso. Solo dopo ulteriori ritardi, Viviano è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove ha ricevuto assistenza tempestiva e l’intervento chirurgico necessario.

Il caso ha attirato l’attenzione del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che ha contattato personalmente il giornalista e l’assessore alla Sanità, Daniela Faraoni, per approfondire il problema relativo all’assenza di mezzi di soccorso adeguati a Stromboli. Secondo quanto emerso, le strade ripide dell’isola non consentirebbero il passaggio di ambulanze tradizionali, e per questo la Regione ha previsto l’acquisto di una golf car, i cui tempi di consegna restano però lunghi.

Attualmente, il servizio di trasporto sanitario nelle Isole Eolie è affidato alla Croce Rossa, ma Stromboli non avrebbe ancora aderito a tale iniziativa.