Genitori tentano di imbarcarsi lasciando il figlio di 10 anni in aeroporto: fermati dalla polizia a Barcellona

Hanno cercato di partire in vacanza lasciando il figlio di 10 anni da solo in aeroporto. È accaduto all'aeroporto El Prat di Barcellona, dove una coppia è stata fermata dalla polizia dopo aver cercato di salire a bordo senza il bambino, sprovvisto dei documenti necessari per il volo.

Secondo quanto riportato dall’emittente Antena 3, il minore non aveva il visto richiesto da associare al passaporto, condizione indispensabile per l'imbarco. I genitori, nonostante l'irregolarità, erano intenzionati a decollare comunque, affidando il figlio all’arrivo successivo di un parente.

Leggi anche Israele colpisce l'aeroporto di Tabriz: nuovo attacco iraniano sotto i riflettori

La scena si è svolta sotto gli occhi di un'addetta dell’aeroporto, che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia sono intervenuti poco prima della partenza del volo, bloccando la coppia che viaggiava anche con un altro figlio, regolarmente munito di documenti.

"La polizia ha portato i genitori in un commissariato della zona, dove si trovava già anche il bambino. Per loro sembrava tutto normale. Per la polizia, ovviamente, no", ha dichiarato l’operatrice aeroportuale presente all’accaduto.

L’intero episodio è stato ripreso e diffuso sui social network, suscitando numerose reazioni. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legali a carico della coppia per l’abbandono temporaneo del minore.