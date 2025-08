Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato PAC-MAN WORLD™ 2 Re-PAC, il remake di uno dei più popolari giochi di PAC-MAN. Il gioco porta l'iconico personaggio in un viaggio attraverso Pac-Land, con il classico stile di gioco platform 3D che fonde divertente azione e memorabili battaglie con i boss, con cenni nostalgici al classico originale. L'uscita di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC è prevista per il 26 settembre 2025 ed è ora disponibile per i pre-ordini su Nintendo Switch e Nintendo Switch2, nelle edizioni Digital Standard e Digital Deluxe.

La Deluxe Edition include il Collaboration DLC Set. Il gioco arriverà anche su PC tramite Steam®, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One con i pre-ordini digitali che apriranno più avanti. Come bonus aggiuntivo, i giocatori che possiedono il remake del primo titolo della serie, PAC-MAN WORLD Re-PAC uscito nel 2022, possono sbloccare un esclusivo costume di gioco di TOC-MaAN una volta lanciato il gioco

Guarda il trailer italiano di annuncio di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC:

https://youtu.be/r0hEUNHFEZg

Uscito originariamente nel 2002, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC mette i giocatori nei panni dell'iconico personaggio, intraprendendo un viaggio attraverso Pac-Land. I giocatori navigheranno attraverso sei mondi unici, ambienti come prati, una cima ghiacciata e un vulcano, mentre affrontano i Fantasmi e il loro capo Spooky. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC è un remake completo dell'amato classico e presenta un gameplay nuovo e migliorato, doppiaggio completo in inglese per ogni personaggio, nuovi oggetti da collezione e opzioni di personalizzazione.

Per la prima volta nella serie PAC-MAN WORLD, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC introduce anche una modalità cooperativa per 2 giocatori in locale, che consente di vivere insieme il viaggio attraverso Pac-Land.