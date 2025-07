SPO!LER guida la Worship Night del Giubileo dei Giovani 2025: musica e spiritualità a Tor Vergata

Sarà una serata speciale quella di venerdì 1 agosto 2025, alle ore 21:00, presso la Koinonia Giovanni Battista – Oasi di Roma in via Gioacchino Loreti 48, zona Tor Vergata. Protagonista dell’evento sarà il collettivo musicale SPO!LER, formato da giovani della comunità Koinonia di Recanati, che guiderà una nuova edizione della Worship Night, un incontro che intreccia musica, preghiera e testimonianze in un’esperienza spirituale intensa e coinvolgente.

L’iniziativa si inserisce nel calendario ufficiale del Giubileo dei Giovani 2025 e si propone come momento di incontro, condivisione e riflessione, rivolto in particolare alle nuove generazioni. Un’occasione per vivere la fede in maniera autentica, attraverso linguaggi vicini al mondo giovanile e atmosfere ricche di energia positiva.

Il collettivo SPO!LER nasce a Recanati come espressione musicale della comunità Koinonia Gi. Composto da ragazzi uniti dalla volontà di raccontare la propria fede con strumenti contemporanei, ha già realizzato contenuti video e musicali che stanno ottenendo crescente attenzione online. Tra questi, il live “Worship Night 7.6.2025”, disponibile su YouTube al link: guarda il video.

Su Spotify è disponibile anche l’album “SPO!LER vol. 1”, pubblicato con l’etichetta Koinonia Recanati Music. La raccolta comprende brani originali come Hai Liberato, Il Fiore che Sboccia e Temporale, che esprimono la forza comunicativa del progetto: ascolta l’album su Spotify.

La serata del 1° agosto rappresenta il momento conclusivo di una tre giorni interamente dedicata ai giovani:

Mercoledì 30 luglio : @shoutkoinonia

: @shoutkoinonia Giovedì 31 luglio : @koigo_official

: @koigo_official Venerdì 1 agosto: SPO!LER Collective

L’evento è aperto a tutti, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Il messaggio lanciato dagli organizzatori è diretto e inclusivo: “Porta chi vuoi, vieni come sei”.

Per aggiornamenti e contatti: Instagram @spoiler_collective