Australia vieta YouTube ai minori di 16 anni: inclusione sorprendente nella legge sui social

L’Australia ha annunciato che YouTube sarà incluso nella nuova normativa che vieta l’accesso ai social media ai minori di 16 anni: una decisione che ribalta l’esenzione iniziale accordata alla piattaforma video.

La legge, nota come Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, è stata approvata il 29 novembre 2024 e entrerà ufficialmente in vigore il 10 dicembre 2025..

Secondo la commissaria per la sicurezza online Julie Inman Grant, YouTube è risultato il servizio più frequentemente segnalato dai giovani intervistati per esposizione a contenuti dannosi..

I minori di 16 anni potranno continuare a vedere video su YouTube senza accedere con un account, ma saranno bloccati nella possibilità di caricare contenuti, commentare o ricevere raccomandazioni personalizzate.

YouTube, che aveva sostenuto di non essere un social media e ne aveva rivendicata l’esenzione, ha reagito annunciando la possibilità di impugnare la decisione in tribunale, citando potenziali violazioni delle libertà di comunicazione politica.

Critici ed esperti mettono in guardia: la norma potrebbe spingere gli adolescenti verso una navigazione non autenticata, privata delle protezioni offerte da account ufficiali come la modalità Restricted Mode.