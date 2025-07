Apex Legends: Showdown - Outplay the World

EA e Respawn hanno diffuso il nuovo anthem trailer che anticipa l’uscita della nuova stagione di Apex Legends - Showdown , dimostrando che non può esserci competizione senza rivali.

Osservate tre coppie di Leggende affrontarsi ognuna con il proprio stile di battaglia, lottando per la gloria, per imporsi con stile… o semplicemente per ottenere una bibita ghiacciata.

I giocatori possono riscaldarsi e prepararsi a sfidare i propri rivali con il nuovo trailer cinematografico, disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=qFCv4Xb3jXE

Apex Legends: Showdown sarà presto disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

Restate sintonizzati nei prossimi giorni. Ulteriori dettagli su Apex Legends: Showdown saranno svelati nel gameplay trailer il 30 luglio.