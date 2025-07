CREATIVE STAGE PRO: SOUNDBAR COMPATTA E POTENTE

CREATIVE PRESENTA STAGE PRO: LA SOUNDBAR COMPATTA DAL SUONO CINEMATOGRAFICO POTENTE

Creative Stage Pro è l’ultima arrivata della gamma Stage: pensata per spazi ridotti, progettata per offrire un’esperienza audio immersiva e coinvolgente.

Creative Technology annuncia oggi il lancio di Creative Stage Pro, un sistema audio 2.1 ad alte prestazioni con soundbar e subwoofer, pensato per portare un audio da cinema anche negli ambienti più compatti. Che si tratti della scrivania o del soggiorno, Stage Pro è perfettamente dimensionata per offrire un suono potente e avvolgente — senza occupare spazio.

Con Stage Pro, Creative conferma il proprio impegno nel rendere il suono premium accessibile a tutti gli stili di vita moderni. Progettata per soddisfare le esigenze degli utenti che fruiscono di contenuti su più dispositivi — da maratone notturne di film a video su YouTube, fino a sessioni di gaming intense — Stage Pro offre un’esperienza sonora superiore in un design compatto ed elegante. Prestazioni elevate, zero ingombro: la soluzione perfetta per ambienti urbani, postazioni minimal e spazi ibridi lavoro/casa.

COMPATTA NELLE DIMENSIONI. POTENTE NEL SUONO.Dal design minimal ma dalla resa esplosiva, Stage Pro sprigiona 160W di potenza dinamica grazie a driver full-range ottimizzati e un subwoofer long-throw. Dai momenti d’azione agli effetti più sottili, ogni suono prende vita con forza ed emozione.

AUDIO CRISTALLINO CON DOLBY AUDIOGrazie alla tecnologia Dolby Audio (Dolby Digital Plus), Stage Pro valorizza ogni contenuto: dialoghi chiari, tonalità naturali e dettagli sonori accurati. L’esperienza audio si eleva in ogni contesto, dalla musica al cinema.

MODALITÀ D’ASCOLTO PERSONALIZZATE: DA VICINO O DA LONTANOStage Pro si adatta allo spazio circostante con due modalità d’ascolto dedicate:

Modalità Near Field – ottimizzata per un’esperienza ravvicinata e immersiva, ideale per scrivanie e postazioni da gaming

– ottimizzata per un’esperienza ravvicinata e immersiva, ideale per scrivanie e postazioni da gaming Modalità Far Field – progettata per riempire l’ambiente di suono da più lontano

Dove ti siedi, suona sempre nel modo giusto.

CONNETTIVITÀ SEMPLICE ED EFFICACEGrazie al supporto per HDMI ARC con CEC, Bluetooth 5.3, ingresso ottico, ingresso AUX e audio USB, Stage Pro si integra facilmente con TV, PC e dispositivi mobili, offrendo un audio di alta qualità per tutti i tuoi contenuti preferiti.

In una tipica configurazione da soggiorno, le console di gioco come Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 possono essere facilmente collegate a Stage Pro tramite HDMI ARC, collegando la console al TV tramite HDMI e Stage Pro al TV tramite HDMI ARC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio 2.1 ad alte prestazioni con subwoofer long-throw

Tecnologia SuperWide per un soundstage espanso

per un soundstage espanso Supporto Dolby Audio (Dolby Digital Plus) per una chiarezza cinematografica

per una chiarezza cinematografica Modalità d’ascolto Near Field e Far Field

e Potenza di picco 160W con driver full-range ottimizzati

con driver full-range ottimizzati Ampia connettività: HDMI ARC (con CEC), Ottico, Bluetooth 5.3, AUX-in e USB

Creative Stage Pro è disponibile al prezzo di €139,99 su creative.com/StagePro. Per la disponibilità nei punti vendita locali, consultare i rivenditori autorizzati.

Chi è CreativeDal 1981, Creative Technology si dedica a rivoluzionare il modo in cui il mondo vive il suono. Pioniere dell’audio digitale, Creative ha lanciato la rivoluzionaria Sound Blaster, la scheda audio che ha portato il suono sui personal computer, cambiando per sempre il panorama multimediale.

Forte di un’eredità fatta di innovazione e creatività, Creative continua a guidare il settore con soluzioni audio all’avanguardia. Dai sistemi pluripremiati agli ecosistemi personali intelligenti, ogni prodotto è pensato non solo per soddisfare i bisogni in evoluzione, ma per ispirare nuove forme di connessione, creatività ed esperienza.

L’impegno di Creative è chiaro: superare i limiti del possibile nell’audio, arricchire la vita quotidiana e definire il futuro del suono.