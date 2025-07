Dal 24 luglio 2025 in edicola e nei principali punti vendita la collezione più brillante di sempre: un omaggio ai campioni, alle leggende e alle emozioni che da 75 anni rendono la Formula 1 uno degli sport più amati al mondo. Per scoprirla, tappa obbligatoria a Monza dal 5 al 7 settembre!

La Formula 1 compie 75 anni e per festeggiare questo importante traguardo Topps - azienda leader del settore delle carte collezionabili – rende omaggio a questo sport e lancia F1® Turbo Attax Diamond Collection, ideata per celebrare la storia, la passione e i protagonisti che hanno trasformato questo sport in un'icona globale. Pensata per tutti gli appassionati di motori e collezionismo, questa nuova linea consente di rivivere ogni curva della storia di questo glorioso Campionato, dai sorpassi memorabili alle nuove promesse del futuro, passando per i momenti più emozionanti vissuti sui circuiti di tutto il mondo.E quale scenario migliore per scoprirla se non il Gran Premio d’Italia? Dal 5 al 7 settembre, nella Fanzone del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 spiccherà l’area targata Topps, una tappa d’obbligo per collezionisti e appassionati di motori: è qui che tutti potranno scoprire centinaia di carte speciali e inedite in compagnia di esperti del settore. Durante il weekend del GP, l’esperienza F1® Turbo Attax si arricchisce con due attivazioni speciali in punti vendita strategici. Lo store Funside di Piazza Roma a Monza proporrà attività esclusive tra giochi, contest e vendita dei prodotti ufficiali, mentre il negozio Hamleys di Corso Vittorio Emanuele II a Milano per tutta la settimana presenterà vetrine interamente personalizzate a tema Formula 1® Turbo Attax 2025. E non è tutto: chi acquisterà i prodotti della linea nella settimana del Gran Premio riceverà in omaggio due Jumbo Card in edizione limitata e in un formato speciale – una dedicata a Fernando Alonso e una a Lewis Hamilton – realizzate appositamente per celebrare l’evento.

Con oltre 400 card, la nuova linea unisce in modo magistrale passato, presente e futuro, offrendo un mix ad alta velocità che entusiasmerà collezionisti di tutte le età. L’attesissimo debutto di Lewis Hamilton con la Scuderia Ferrari, tra i momenti più attesi del 2025, inaugura il giro d’onore della nuova stagione. Al suo fianco, giovani talenti come Kimi Antonelli, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman si fanno strada tra i grandi, conquistando uno spazio di rilievo anche tra le carte più ambite. A rendere il tutto ancora più speciale, le nuove Limited Edition – tra cui le affascinanti versioni Emerald, Ruby, Aquamarine, Amethyst e la Chilli Edition dedicata a Carlos Sainz nella sua Atlassian Williams Racing livrea – promettono di far girare la testa anche ai più esperti, grazie a una cura grafica e a un concept capaci di sorprendere al primo sguardo.Ma il vero cuore pulsante della collezione sono le esclusive Diamond Foil Card, numerate fino a 75: una per ogni anno della lunga e gloriosa storia della Formula 1®. A queste si affiancano le rarissime Legend Relic Cards, vere reliquie da box pensate per gli intenditori, contenenti frammenti autentici di tuta da gara appartenuti a piloti che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i tifosi.Anche il design della collezione si evolve e accelera: la Diamond Edition Tin include cinque card celebrative dedicate ai 100 anni del circuito di Silverstone, uno dei più iconici del calendario. Tante poi le nuove sottocategorie – Team Dynasties, Team Cards, F2™ Team, F2™ Podium Perfectors, Dynamic Duos, National Pride, Victory Lap, Pit Stop, Rookie Rising e Rain Masters – che offrono uno sguardo ricco e dettagliato sull’intero universo delle corse, dalla Formula 1® alla Formula 2™, dai grandi nomi alle nuove generazioni.Per iniziare con il piede giusto, lo Starter Pack include tutto il necessario per partire a tutta velocità: raccoglitore, guida, plancia da gioco completa di checklist, due Limited Edition esclusive e una Giant Card di Lando Norris in versione Supernova. Per i veri intenditori, saranno inoltre disponibili bustine singole da 10 card e tre Mega Tin da podio: Lightning Lids, Shakedown e la già leggendaria Diamond Edition. Turbo Attax Diamond non è una semplice collezione, ma un tributo epico alla storia di uno degli sport più amati di sempre, ai suoi protagonisti senza tempo e a tutti coloro che vivono ogni curva con il cuore in gola.