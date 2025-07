È morto a 75 anni Celso Valli, il genio dietro i successi di Mina, Ramazzotti e Pausini

È morto a 75 anni Celso Valli, il genio che ha plasmato i successi di artisti come Mina, Ramazzotti e Pausini. La sua musica ha lasciato un’impronta indelebile nella scena italiana, un talento versatile che ha fatto la storia della nostra canzone leggera. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo musicale, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso le sue meravigliose creazioni. Un grande addio a un maestro indimenticabile.

Celso Valli, uno dei protagonisti più importanti della musica leggera italiana, è scomparso all'età di 75 anni a Bologna, sua città natale, il 14 maggio 1950. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social dal cantante Eros Ramazzotti, che ha dedicato un commovente messaggio: "Mi mancherai maestro".

Valli, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e produttore discografico, ha avuto una carriera straordinaria che ha influenzato profondamente il panorama musicale italiano degli ultimi decenni. Dopo aver completato gli studi al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna, ha esordito nel 1978 con il suo primo grande successo, collaborando con Drupi nell'album "Provincia".

Nei primi anni '80, Celso Valli entra nel mondo della musica "Italo disco", lavorando con progetti come "Tantra", "Azoto" e "Passeggeri". Ma è a partire dal 1979 che la sua carriera prende il volo, con la collaborazione con Mina, una delle icone della musica italiana. Da quel momento, la sua carriera come produttore e arrangiatore lo porta a lavorare con alcuni degli artisti più influenti degli anni '80 e '90, tra cui Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Miguel Bosé, Marcella Bella, Matia Bazar, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Giorgia, Patty Pravo, Il Volo, Laura Pausini, Filippa Giordano, Mango, Raf, Renato Zero, Biagio Antonacci e Gerardina Trovato.

Nel corso della sua carriera, Valli ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui dischi d'oro, platino e il Latin Grammy Award per il disco "Primavera Anticipada" di Laura Pausini. Nel 2006, gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera, un riconoscimento che ha sancito il suo impatto indelebile sulla musica italiana. Inoltre, nel 2011, ha ricevuto il disco di diamante insieme a Vasco Rossi per l'album "Vivere o niente".

Celso Valli è stato anche il produttore del disco italiano più venduto di sempre, "La vita è adesso" di Claudio Baglioni, e ha curato brani che sono diventati veri e propri classici come "Self Control", "Ti sento", "Quello che le donne non dicono" e "Un senso".

Per decenni, Valli è stato anche protagonista al Festival di Sanremo, dove ha diretto l'orchestra per diversi artisti, contribuendo a vittorie memorabili. L'ultima sua apparizione all'Ariston risale al 2023, quando ha affiancato Ultimo ed Eros Ramazzotti in un medley dei grandi successi del cantautore romano, lasciando un segno indelebile nella storia del festival.