Julio Sergio, il figlio Enzo in coma: Situazione irreversibile, il dramma dell'ex portiere della Roma

Julio Sergio, ex portiere della Roma, affronta uno dei momenti più dolorosi della sua vita: il suo giovane figlio Enzo, di soli 15 anni, è in coma irreversibile a causa di un tumore cerebrale. Dopo aver condiviso un toccante aggiornamento su Instagram, il dramma della famiglia si fa ancora più intenso, lasciando tutti senza parole. Una storia di speranza e sofferenza che tocca il cuore di molti. La lotta continua, ma il dolore rimane profondo.

Julio Sergio, ex portiere della Roma, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita. Suo figlio Enzo, 15 anni, è in coma dopo il peggioramento delle condizioni causate da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020.

In una storia pubblicata su Instagram, il brasiliano ha condiviso un aggiornamento toccante: “Ho appena visitato Enzo... la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile”.

Il ragazzo si trova attualmente in coma indotto, mantenuto in sedazione, con un catetere per l’ossigeno. “La cosa più importante – ha scritto Julio Sergio – è che Enzo è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”.

Negli ultimi anni, Julio Sergio ha raccontato pubblicamente il lungo percorso del figlio, diventato un simbolo di forza e coraggio in Brasile. Dopo un’operazione subita due anni fa, Enzo era stato scelto come testimonial per una campagna di sensibilizzazione sui tumori pediatrici, sostenuta da campioni del calibro di Buffon, Totti e Cristiano Ronaldo.

Solo pochi giorni fa, un video dell’ex portiere aveva commosso i social: Julio Sergio si era mostrato con i capelli rasati in segno di vicinanza al figlio, pronto ad affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia.