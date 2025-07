Will Smith accende la notte toscana - stasera il gala a Villa Bocelli

Will Smith accende la notte toscana: questa sera, venerdì 25 luglio alle 20, la star hollywoodiana sarà protagonista del Gala Stravagante al Big Art Festival presso la suggestiva Villa Alpebella di Massa, una storica tenuta del XV secolo restaurata da Andrea Bocelli. Un evento esclusivo che promette di infiammare la scena culturale toscana, un’occasione unica per vivere un’atmosfera magica tra arte, musica e glamour. La serata si preannuncia indimenticabile—e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà!

Will Smith protagonista di una serata esclusiva in Toscana. Questa sera, venerdì 25 luglio, alle ore 20, la star hollywoodiana accenderà il prestigioso Gala Stravagante del Big Art Festival, ospitato nella suggestiva Villa Alpebella di Massa, proprietà della famiglia Bocelli.

La location, una tenuta storica del XV secolo (già Villa Oliviero), è stata completamente restaurata da Andrea Bocelli per diventare il fulcro delle attività della ABFoundation e cornice di eventi unici e raffinati. L’atmosfera promette eleganza ed energia in un contesto tra i più incantevoli d’Italia.

Leggi anche Video Will Smith canta i suoi successi a sorpresa davanti a King's Cross: show improvvisato a Londra

Il programma della serata prevede un cocktail di benvenuto alle 20, seguito alle 21 da una cena di gala gourmet con piatti italiani pensati appositamente per l’evento. Alle 22 inizierà lo show live di Will Smith, accompagnato dalla Étoile Band, con performance esclusive, ospiti speciali e momenti a sorpresa.

Dress code rigorosamente elegante per tutti gli invitati, in linea con il tono sofisticato dell’evento. I biglietti vanno da 1.100 a 2.500 euro, in linea con gli standard della Bering Iglesias Art Holding, che organizza il festival in collaborazione con partner di alto profilo come Hublot, Marchesi e Caffè Principe.

Con una carriera che spazia dalla serie cult Willy, il principe di Bel-Air ai blockbuster come Men in Black, Io sono leggenda e Alla ricerca della felicità, Will Smith continua a imporsi anche come performer musicale, dopo l’Oscar vinto nel 2022. Stasera, porterà tutta la sua energia nel cuore della Toscana.