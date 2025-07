Caos alla Camera sui vitalizi: accuse incrociate e tensioni tra M5s, Forza Italia e FdI

Scontro acceso alla Camera dei Deputati sul tema dei vitalizi, con un confronto infuocato tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito, un ordine del giorno presentato da Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto la conferma della delibera Fico del 2018 sullo stop ai vitalizi.

Ricciardi ha attaccato duramente un altro ordine del giorno, firmato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, poi ritirato, accusandolo di voler aumentare le retribuzioni dei parlamentari. "Quando interviene un presidente della Camera vuol dire che c’è una linea politica e che anche Giorgia Meloni è direttamente coinvolta. È stata una porcata fermata solo grazie a noi", ha dichiarato il capogruppo del M5s in aula.

Le parole di Ricciardi hanno scatenato la reazione di Forza Italia. Andrea Orsini ha replicato: "A titolo personale, sono contrarissimo a questa forma di svilimento della dignità dei parlamentari, nata da una pessima delibera come quella di Fico. È la peggiore demagogia parlamentare".

Ancora più duro Giorgio Mulè, sempre di FI: "Non parteciperò al voto. Le premesse di questo Odg sono di una bassezza assoluta. Tirate in ballo l’Ucraina, vi dovreste vergognare. Ci inchiniamo a una parte politica per paura della propaganda esterna? Anche no".

Nel pieno del caos, è intervenuto anche Leonardo Donno (M5s): "La porcata Rampelli prevedeva un aumento di mille euro al mese per i parlamentari. Se non ci fossimo stati noi, sarebbe passata. È una proposta ignobile, è la casta che vuole riprendersi i privilegi".

Per la Lega, Rossano Sasso ha criticato duramente il clima generale: "È ora di finirla con un dibattito parlamentare così degradante".

Alessandro Colucci, del gruppo Noi Moderati, ha annunciato l’astensione: "La delibera Fico è stata un fallimento. Non parteciperemo al voto dell’Odg".

Infine, Fabio Rampelli ha rispedito le accuse al mittente: "Non ho mai pensato di aumentare gli stipendi. L’Odg non è mai esistito nella forma evocata. Chi lo cita lo fa solo per propaganda. E poi proprio voi parlate, dopo aver introdotto superbonus e reddito di cittadinanza per raccattare consensi. Ridicoli".