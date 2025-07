Artiom Naliato, 21enne veneto muore in Ucraina: volontario colpito da bombardamento

Artiom Naliato, 21enne veneto muore in Ucraina: volontario colpito da bombardamento

Un giovane di soli 21 anni, Artiom Naliato, residente nel Veneto e di origini ucraine, ha perso la vita in Ucraina a causa di un bombardamento durante il suo impegno come volontario. La sua scelta di sostenere la resistenza contro l’invasione russa testimonia il coraggio di un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha deciso di rischiare tutto per una causa più grande. La sua storia ci ricorda il prezzo della solidarietà e del sacrificio.