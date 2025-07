West Nile, 8 casi confermati in Campania: 4 pazienti ricoverati in rianimazione

Otto casi di West Nile sono stati confermati in Campania, con quattro persone in rianimazione. Nonostante la preoccupazione, le autorità rassicurano: “Il problema c’è, ma al momento non ci sono allarmi particolari”. La situazione è sotto controllo, ma resta importante monitorare attentamente l’evoluzione del contagio per garantire la sicurezza di tutti. La salute pubblica rimane la priorità assoluta.