Incendio nella notte a Sesto San Giovanni: una vittima in un appartamento di via Fogagnolo

Tragedia nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha causato la morte di una persona.

Il rogo è divampato intorno alle 3:40 in un’abitazione situata al piano terra di un edificio in via Fogagnolo 130. Le fiamme hanno interessato una delle stanze dell'appartamento e hanno richiesto l’intervento urgente dei Vigili del fuoco, che hanno evacuato l’intero stabile per mettere in sicurezza l’area.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per una persona all'interno dell’abitazione non c'è stato nulla da fare. Le sue generalità non sono ancora state rese note.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi per determinare le cause esatte del rogo.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza, le famiglie evacuate hanno potuto fare rientro nei rispettivi appartamenti in mattinata.