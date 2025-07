Bruce Willis, le sue condizioni preoccupano: non parla, non legge e fatica a camminare

Le condizioni di Bruce Willis preoccupano sempre di più i suoi fan e i suoi cari. Dopo oltre due anni di lotta contro la demenza frontotemporale, l’attore americano mostra segni di grave deterioramento: non parla, non legge e fatica a muoversi. Una realtà difficile da accettare, che mette in luce la difficile battaglia contro questa malattia neurodegenerativa. La famiglia, però, mantiene il riserbo, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti ufficiali e speranze di un miglioramento.