FC 26 GAMEPLAY DEEP DIVE in italiano

Il gameplay deep dive di FC 26: nel video (https://www.youtube.com/watch?v=0GE8YCIQF2M) vengono svelate le nuove funzionalità in-game, tra cui le nuove impostazioni Gameplay competitivo e autentico, basi del gioco perfezionate, e tante novità suggerite dalla community.

Ma le novità non finiscono qui: per la prima volta, il video è stato localizzato in italiano coinvolgendo uno dei content creator più appassionati a FC, Hollywood285 (Nello Nigro). Guardatelo sui canali social di EA SPORTS FC ITALIA!

Leggete maggiori dettagli sul sito ufficiale (https://www.ea.com/it/games/ea-sports-fc/fc-26)