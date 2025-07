Dazi USA-Giappone, Trump annuncia intesa storica: tariffe ridotte al 15% e maxi investimenti

"Ho appena firmato il più grande accordo commerciale della storia con il Giappone. Ci abbiamo lavorato a lungo e duramente, è un ottimo affare per tutti". Con queste parole, pubblicate in un post su Truth, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la conclusione di un’intesa bilaterale con il Giappone in materia di dazi commerciali.

L'accordo prevede tariffe reciproche al 15%, una riduzione significativa rispetto al 25% indicato in una lettera inviata a inizio mese al premier giapponese Shigeru Ishiba, e al 24% annunciato ad aprile sulle esportazioni giapponesi, prima della sospensione temporanea di 90 giorni.

"Abbiamo appena concluso un grande accordo con il Giappone, forse il più grande mai raggiunto", ha scritto Trump nel suo post. Ha poi aggiunto che, su sua indicazione, Tokyo investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, dei quali il 90% dei profitti sarà incassato dagli americani. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sul contenuto dell’intesa.

Secondo Trump, l’accordo porterà alla creazione di "centinaia di migliaia di posti di lavoro" e rappresenterà un'apertura senza precedenti del mercato giapponese. Saranno coinvolti diversi settori strategici, tra cui automobili, autocarri, riso e prodotti agricoli.