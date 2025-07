Temptation Island, anticipazioni 23 luglio: nuove tensioni e colpi di scena nei villaggi

Questa sera, mercoledì 23 luglio, torna su Canale 5 il quarto appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che racconta il complesso intreccio di emozioni e conflitti delle sei coppie in gioco. Dopo il falò di confronto tra Sonia e Alessio, terminato con una rottura definitiva, la puntata promette nuovi sviluppi intensi e momenti ad alta tensione.

Le coppie protagoniste continuano il loro viaggio nei sentimenti all’interno dei due villaggi: Simone e Sonia B., Sarah e Valerio, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Lucia e Rosario. Ognuno di loro è chiamato ad affrontare dubbi, verità nascoste, fragilità e desideri, tra momenti di riflessione e leggerezza.

L’ultima puntata ha segnato una svolta importante per Sonia e Alessio. Dopo il rifiuto iniziale, Sonia ha accettato di incontrare il fidanzato per un confronto finale. Durante il falò, Alessio ha confessato di non sapere più se ama Sonia: “Io non so se la amo ancora o se l’ho mai amata”, ha detto, lasciando la compagna sconvolta. Sonia, incredula, ha replicato: “Mi avevi pure chiesto di sposarti prima di entrare nel programma”.

Alessio ha tentato di giustificare la sua partecipazione spiegando di voler osservare il comportamento della fidanzata in sua assenza: “Se sto con lei, non ho modo di confrontarmi con altre situazioni”. Alla domanda finale di Bisciglia se volessero uscire insieme, Alessio ha scelto di andare via da solo: “Mi dispiace, ma non mi hai permesso di finire il mio percorso”. Sonia, amareggiata, ha risposto: “Pretendevi che io ingoiassi rospi. Questo è un ricatto. Non mi hai mai amato davvero”.

Il confronto si è chiuso con Alessio che, voltando le spalle, ha promesso di iniziare un percorso di supporto psicologico: “Dopo questa esperienza comincerò un percorso psicologico importante”, ha dichiarato lasciando da solo il falò.

Temptation Island raddoppia eccezionalmente questa settimana con due appuntamenti consecutivi: oltre a stasera, il programma andrà in onda anche giovedì 24 luglio in prima serata su Canale 5. Due nuove puntate ricche di emozioni, sorprese e decisioni inaspettate che metteranno alla prova la forza e la sincerità dei sentimenti di ogni coppia.