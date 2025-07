Milan-Arsenal: orario, formazioni e dove vedere l'amichevole in tv e streaming

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri debutta oggi, mercoledì 23 luglio, nella prima vera amichevole del precampionato contro l’Arsenal. La sfida si gioca al National Stadium di Singapore, con calcio d’inizio fissato alle 13:30 ora italiana, nell’ambito della tournée asiatica dei rossoneri.

Dopo l’ottavo posto in Serie A e la conseguente esclusione dalle coppe europee, il club ha scelto di ripartire da Allegri, tornato in panchina dopo l’esonero dalla Juventus avvenuto nel giugno 2024. Per l’allenatore livornese si tratta di un ritorno in rossonero con l’obiettivo di ridare fiducia e identità alla squadra.

Contro i Gunners di Mikel Arteta, il tecnico dovrebbe schierare un 4-3-3 con diverse novità e qualche giovane in evidenza. Queste le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Colombo, Leao.All.: Allegri

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.All.: Arteta

La partita sarà trasmessa in diretta su Milan TV, visibile anche sul canale 230 di Sky per gli abbonati. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Dazn per chi è in possesso di un abbonamento attivo, sia da app che da browser.

Un test importante per entrambe le squadre, utilissimo per valutare i nuovi innesti e lo stato di forma in vista dei prossimi impegni ufficiali.