Pisa, guardia giurata uccide la compagna e si toglie la vita: dramma in un'abitazione di città

Una tragedia sconvolge Pisa: una guardia giurata di 50 anni ha commesso un gesto estremo, uccidendo la propria compagna e togliendosi la vita. La drammatica scoperta è avvenuta dopo una telefonata in cui l’uomo ha confessato il duplice delitto e annunciato il suo suicidio. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, ma per la coppia non c’è stato purtroppo scampo. Un episodio che lascia senza parole e solleva molte domande sulla fragile psiche umana.