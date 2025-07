Tragedia in mare al largo di Anzio: peschereccio si ribalta, un disperso

Una tragedia si consuma al largo di Anzio, dove un peschereccio si è improvvisamente ribaltato, lasciando in mare un disperso. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti tempestivamente, ma le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. La scena, dominata dall’incertezza e dalla speranza di ritrovare vivi i dispersi, ci ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile e pericoloso. La speranza è che la ricerca porti a un lieto fine.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma sono in azione da questa mattina, intorno alle ore 8.15, per un intervento urgente al largo di Anzio, dove un peschereccio si è improvvisamente ribaltato in mare aperto.

Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione si trovava in navigazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è capovolta, finendo parzialmente sommersa nelle acque antistanti il porto. A bordo si trovavano almeno due persone. Una è stata tratta in salvo, mentre un’altra risulta ancora dispersa.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dal nucleo sommozzatori e supportate dalla Capitaneria di Porto, impegnata a monitorare la zona con motovedette e mezzi specializzati. Sul posto è presente anche il personale del 118, in attesa di eventuali emergenze sanitarie.

L'area è stata delimitata per consentire le manovre di soccorso in sicurezza. Intanto, le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.