Andrea Bocelli inaugura il Teatro del Silenzio con Plácido Domingo e Clara per i 20 anni della fondazione

Oggi, martedì 22 luglio, il Teatro del Silenzio di Lajatico si anima di magia per l’apertura dei festeggiamenti dei 20 anni della sua fondazione. Un evento unico, con Andrea Bocelli sul palco e ospiti d’eccezione come Plácido Domingo e Clara, pronti a incantare il pubblico in questa serata speciale. La cornice naturale tra le colline della Valdera fa da sfondo a un concerto che promette emozioni indimenticabili e grandi emozioni.

Oggi, martedì 22 luglio, il Teatro del Silenzio di Lajatico apre le porte a uno degli eventi più suggestivi dell’estate italiana. A vent’anni dalla nascita della sua fondazione, lo spettacolare anfiteatro naturale tra le colline della Valdera ospita il primo dei tre concerti celebrativi, con Andrea Bocelli protagonista assoluto della serata inaugurale.

Ad accompagnare il tenore toscano sul palco saranno due ospiti d’eccezione: Plácido Domingo, icona mondiale dell’opera, e la giovane cantante pop Clara, rivelazione della nuova scena musicale italiana. Un incontro tra generazioni e stili, uniti dalla passione per la musica e dall’amore per l’arte.

Il palco a cielo aperto, immerso nella natura toscana, si trasformerà in un tempio della grande musica internazionale. Bocelli guiderà una trilogia musicale che continuerà giovedì 24 luglio con il debutto da protagonista del figlio Matteo Bocelli, e si concluderà sabato 26 luglio con un nuovo concerto del Maestro.

«La bellezza di Lajatico fa sempre la sua parte», ha dichiarato Andrea Bocelli. «Ma continua a stupirmi la partecipazione emotiva, profonda e sincera… è difficile spiegare razionalmente tutto questo: in un certo senso, l’intera mia carriera ha dell’inspiegabile, fino a questo incredibile concerto di mezza estate».

Il Teatro del Silenzio è nato nel 2006 da un’idea dell’architetto Alberto Bartalini, con l’organizzazione di City Sound & Events, e in questi anni ha accolto artisti come Lang Lang, David Garrett e Katherine Jenkins. Per questa ventesima edizione, torna protagonista anche l’arte visiva con il monumentale “Tindaro Screpolato” di Igor Mitoraj, scultura che domina la scena con la sua potenza simbolica.

L’opera, installata nel paesaggio dell’Alta Valdera, rappresenta una riflessione intensa sul tempo, l’identità e la memoria. Con le sue fratture e i suoi vuoti, la testa di Tindaro diventa un ponte tra la classicità e la contemporaneità, perfettamente in linea con lo spirito del Teatro del Silenzio: un luogo dove arte, musica e paesaggio si fondono in un’esperienza unica.

Il 24 luglio, spazio a Matteo Bocelli, artista emergente che con il suo stile raffinato e la voce profonda si sta affermando anche all’estero. Figlio d’arte, Matteo interpreta la tradizione in chiave moderna, parlando a un pubblico ampio e trasversale, tra classico e pop.

Il gran finale è previsto per sabato 26 luglio, quando Andrea Bocelli tornerà sul palco insieme a Clara e a nuovi ospiti ancora da annunciare. Una chiusura in grande stile per celebrare un progetto che in vent’anni ha saputo trasformare il silenzio in arte.

In parallelo, grazie alla Galleria d'Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo e alla collaborazione con l’Atelier Mitoraj, altre due opere dello scultore sono state installate nel centro storico di Lajatico, in Piazza Vittorio Veneto. Le sculture dialogano con lo spazio urbano e con chi lo attraversa, intrecciando la mitologia antica con l’estetica contemporanea.