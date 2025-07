Allarme West Nile nel Lazio: casi in aumento e oggi vertice tra infettivologi

L’allarme West Nile nel Lazio si intensifica, con i casi in aumento e un vertice tra infettivologi già in programma. La maggior parte delle infezioni passa inosservata, rendendo fondamentale una diagnosi tempestiva e una mappatura dettagliata del territorio. Miriam Lichtner della Simit sottolinea l’urgenza di intervenire: solo così si potrà contenere la diffusione e proteggere la salute pubblica. È il momento di agire con decisione.

I casi di West Nile virus registrati in provincia di Latina rappresentano solo una piccola parte delle reali infezioni presenti nel territorio. A lanciare l’allarme è Miriam Lichtner della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), che sottolinea come la maggioranza dei contagi decorra in modo asintomatico. «Occorre attivare diagnosi precoci e una mappatura capillare», avverte l’infettivologa.

Alla luce dei sette casi confermati – tra cui una donna anziana deceduta – gli specialisti chiedono di rafforzare la sorveglianza sia clinica che ambientale, attuando urgenti misure di prevenzione contro la zanzara Culex pipiens, principale vettore del virus.

La rete infettivologica del Lazio, potenziata dopo la pandemia da Covid-19, è già operativa. Proprio oggi è previsto un vertice con i reparti di Malattie infettive e i Pronto soccorso regionali. Il coordinamento sarà affidato a Emanuele Nicastri, segretario Simit e direttore della Divisione Malattie infettive ad alta intensità di cura dell’Irccs Inmi Spallanzani di Roma. È prevista anche un’attività di formazione per il personale sanitario.

Nel frattempo, la Regione Lazio ha avviato disinfestazioni mirate nei Comuni colpiti e un monitoraggio degli insetti vettori. «La diagnosi tempestiva è essenziale – ribadisce Lichtner – e fortunatamente la sensibilità degli infettivologi sul tema è elevata».

I colleghi di Latina sono stati determinanti nel sospettare il West Nile e nel confermare i casi con il supporto dei laboratori dello Spallanzani. I sintomi, spesso simili a un’influenza (febbre, cefalea, rash cutaneo), possono evolvere in forme neurologiche con tremori, sonnolenza e stato confusionale. Per questo è fondamentale intercettare i casi sospetti, specie nei Pronto soccorso e tra i medici di base.

Non esiste al momento una cura specifica per il West Nile virus. Il trattamento è sintomatico e di supporto: idratazione, controllo della febbre e monitoraggio delle funzioni vitali. Nei casi gravi si può ricorrere a immunoglobuline e antivirali come il remdesivir, già usato per altri virus.

Oltre alla sorveglianza clinica, è cruciale la prevenzione ambientale: eliminazione dei ristagni d’acqua, utilizzo di larvicidi e adulticidi, disinfestazioni nelle aree umide e nei centri abitati. Anche i cittadini possono contribuire evitando l’accumulo di acqua nei sottovasi e utilizzando zanzariere e repellenti.

Lichtner avverte che, con le alte temperature attuali, l’attenzione deve estendersi a tutte le arbovirosi: Dengue, Chikungunya, Zika e Usutu, alcune delle quali già presenti alle nostre latitudini.

«La situazione va tenuta sotto controllo» – conferma Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit – «La presenza di casi nel Lazio indica una diffusione crescente del virus, che è ormai endemico in molte regioni italiane». Il cambiamento climatico favorisce la proliferazione delle zanzare, rendendo fondamentale il riconoscimento precoce dell’infezione da parte dei medici per proteggere i soggetti fragili.

Gli esperti precisano che, a differenza della Dengue, una persona infettata dal West Nile virus non trasmette l’infezione a seguito di una puntura: l’uomo è considerato un ospite terminale (dead-end host), senza ruolo nel ciclo di trasmissione del virus.

Il West Nile virus (WNV) è un virus trasmesso dalle zanzare, appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, lo stesso gruppo di virus della Dengue, Zika e febbre gialla. È diffuso in molte parti del mondo, inclusa l’Europa e l’Italia, dove è diventato endemico in alcune regioni.

Come si trasmette

Il virus viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare della specie Culex pipiens. Gli uccelli sono i principali serbatoi del virus, mentre l’uomo e i cavalli sono considerati ospiti terminali, cioè non possono trasmettere il virus ad altri una volta infettati.

Sintomi

Nella maggior parte dei casi (circa l’80%), l’infezione è asintomatica. Quando si manifesta, i sintomi possono includere:

febbre

mal di testa

dolori muscolari

eruzione cutanea

nausea

Nei casi più gravi (meno dell’1%), soprattutto in soggetti anziani o con sistema immunitario debole, può causare:

encefalite (infiammazione del cervello)

meningite

paralisi o tremori

Cura e prevenzione

Non esiste un trattamento specifico. La cura è sintomatica e di supporto, con idratazione, controllo della febbre e monitoraggio delle funzioni vitali. In alcuni casi, si possono usare antivirali o immunoglobuline.

La prevenzione si basa principalmente su:

disinfestazione delle aree a rischio

uso di repellenti

eliminazione di ristagni d’acqua

utilizzo di zanzariere e indumenti protettivi

In Italia, il virus viene monitorato con sistemi di sorveglianza ambientale e clinica.