Path of Exile 2 alla Gamescom 2025

Partecipate alla prima Boss Rush Challenge di Path of Exile 2 allo stand della Gamescom di Colonia, situato nel padiglione 6.1, stand C071-A-070. Veloce, letale e furiosa, questa sfida vi permetterà di mettere alla prova le vostre abilità contro vari boss. Sarà inoltre possibile vincere gadget e creare momenti indimenticabili al photobooth dell'avatar Vaal Orb dal 20 al 24 agosto.

The Onslaught

La Boss Rush Challenge mette in campo 15 boss provenienti da diversi atti di Path of Exile 2. I partecipanti hanno 20 minuti di tempo per sconfiggere il maggior numero possibile di boss e aggiudicarsi i seguenti premi:

5 Boss sconfitti: Cappello

10 Boss sconfitti: set di spille

15 Boss sconfitti: T-shirt

I giocatori che avranno sconfitto tutti i 15 boss entro 20 minuti saranno premiati per le loro vittorie e i loro sforzi in una classifica in tempo reale disponibile nell'area dello stand di Path of Exile 2, ordinata in base al tempo impiegato per completare la sfida.

Non perdetevi lo scontro 1v1 Boss Rush per vedere i creator invitati dominare il campo di battaglia. Ogni giorno, dal 20 al 24 agosto, dalle 13:00 alle 15:00, ogni scontro sarà una prova di sopravvivenza per scalare la classifica digitale giornaliera. I vincitori saranno valutati in base al numero di boss sconfitti da entrambi i concorrenti e al tempo impiegato per il completamento. La classifica sarà aggiornata ogni giorno per mostrare il vincitore.

Catturate il caos

Create ricordi indimenticabili e molto altro nell'area Vaal Orb Avatar e “corrompete” i vostri selfie! I partecipanti possono scattare un selfie individuale allo stand e generare un avatar Vaal esclusivo a loro immagine selezionando l'icona Vaal Orb. Inserendo la propria email o scansionando il codice QR per salvare l'avatar Vaal personale. Portatevi a casa dei gadget semplicemente pubblicando il vostro avatar Vaal sui vostri canali social con i seguenti hashtag: #POE2 e #JUSTVAALIT per ricevere un copritastiera e un set di spille.

Preparatevi a incontrare il caos e molto altro alla Gamescom di Colonia, padiglione 6.1 C071-A-070 (ingresso più vicino: Eingang West).