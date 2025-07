Oriana Sabatini emoziona Paulo Dybala con un regalo speciale per l'anniversario di nozze

Oriana Sabatini ha stupito Paulo Dybala in occasione del loro primo anniversario di nozze, regalando al marito un gesto che ha toccato il cuore di tutti i fan. Con un elenco di 207 motivi per cui lo ama, la cantante argentina ha dimostrato ancora una volta quanto sia speciale la loro storia d’amore. Un momento intimo e romantico che rafforza il legame tra i due e conquista il pubblico. La loro storia d’amore continua a incantare, ricordandoci che i gesti più semplici sono spesso i più profondi.

Oriana Sabatini ha commosso i fan e il marito Paulo Dybala con un gesto romantico in occasione del loro primo anniversario di matrimonio. La cantante e modella argentina ha preparato un elenco con 207 motivi per cui ama il calciatore, un pensiero dolce e inaspettato condiviso attraverso le storie Instagram.

La coppia si è sposata il 20 luglio 2024 con una cerimonia celebrata in Argentina. A un anno da quel giorno, entrambi hanno ricordato l’evento sui social con messaggi pieni d’amore e immagini emozionanti del matrimonio.

“365 giorni dalla notte più bella della mia vita, ti amo per quel numero di giorni moltiplicato per un milione”, ha scritto Oriana a corredo di alcune foto romantiche pubblicate su Instagram. Dybala ha risposto con parole altrettanto sentite: “Un anno dal nostro anniversario. Un anno da un giorno che sarà indimenticabile per noi. Un anno di migliaia di emozioni, tra lacrime e sorrisi, insieme alle persone che più amiamo e che hanno reso quel giorno speciale. Ti amo”.

A colpire particolarmente i fan è stato lo scatto nelle storie Instagram in cui si vede Oriana stringere tra le mani un lunghissimo foglio, simile a un lenzuolo, su cui sono scritti tutti i 207 motivi d’amore. Un gesto che ha conquistato il pubblico per la sua semplicità e autenticità.